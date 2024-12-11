Blackstone может отказаться от участия в покупке производителя контактных линз Bausch+Lomb

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Blackstone может выйти из консорциума с TPG, в октябре начавшего рассматривать возможность покупки канадского производителя контактных линз и офтальмологических препаратов Bausch + Lomb Corp., пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Blackstone не разделяет ценовые ожидания продавца.

Переговоры еще продолжаются, и сделка может состояться, если Bausch+Lomb будет готова снизить цену или TPG найдет другого партнера из сферы прямых инвестиций, отмечают источники.

TPG уже владеет производителем офтальмологической продукции BVI Medical, и в ходе due diligence возникали вопросы о том, как успешно интегрировать его с Bausch+Lomb.

Bausch+Lomb была выделена из Bausch Health в 2020 году. После листинга в 2022 году у Bausch Health осталось 88% акций "дочки". Крупными акционерами Bausch+Lomb также являются известные инвесторы Джон Полсон и Карл Айкан.

На закрытие торгов в Нью-Йорке 10 декабря акции Bausch+Lomb стоили чуть более $20 за штуку, что соответствует стоимости предприятия (EV) на уровне более $11 млрд.

Совет директоров Bausch+Lomb надеялся на значительную премию к $20, пишет газета. В сентябре она сообщала, что компания привлекла Goldman Sachs для организации процесса продажи.