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Blackstone купит TXNM Energy за $11,5 млрд с учетом долга

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Blackstone Group покупает американскую TXNM Energy Inc., работающую в сфере энергоснабжения, за $11,5 млрд с учетом долга.

Как говорится в пресс-релизе Blackstone, ее подразделение - Blackstone Infrastructure - заплатит $61,25 за акцию TXNM, что предусматривает премию в 23% к средней цене бумаг последней за 30 дней до появления информации о планируемой сделке и премию в 15,8% к цене закрытия рынка в пятницу.

Акции TXNM подскочили в цене на 9,2% на предварительных торгах в понедельник, до $57,75. С начала 2025 года они подорожали на 7,6%.

Сделка была поддержана советом директоров TXNM, но требует одобрения акционеров компании, а также регулирующих органов. Стороны планируют закрыть ее во втором полугодии 2026 года.

TXNM является холдинговой компанией для энергопредприятий, обеспечивающих электроэнергией более 800 тысяч домов и предприятий в штатах Техас и Нью-Мексико.

Нью-Мексико Техас Blackstone TXNM TXNM Energy США
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