Минэнерго предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля по ж/д на запад

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале по итогам заседания комиссий Госсовета по энергетике и транспортной системе.

Минэнерго также предложило заключить соглашения о вывозе угля с шестью угледобывающими регионами и Новосибирской областью.

Ведомство рассчитывает на пропорциональный рост в 2025 году объёмов перевозки угля в восточном направлении в связи с увеличивающейся провозной способностью Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, говорится в сообщении.

В октябре Минэнерго сообщало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые - на Северо-Запад и Юг.

Добыча угля в РФ в январе-сентябре 2024 года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 310 млн т. Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам января-августа 2024 года составил 4,9 млрд руб., сообщал ранее Росстат.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 года.