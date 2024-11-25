Поиск

Минэнерго предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля по ж/д на запад

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале по итогам заседания комиссий Госсовета по энергетике и транспортной системе.

Минэнерго также предложило заключить соглашения о вывозе угля с шестью угледобывающими регионами и Новосибирской областью.

ЭкономикаМинэнерго выступило за отмену экспортной пошлины на коксующийся угольЧитать подробнее

Ведомство рассчитывает на пропорциональный рост в 2025 году объёмов перевозки угля в восточном направлении в связи с увеличивающейся провозной способностью Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, говорится в сообщении.

В октябре Минэнерго сообщало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые - на Северо-Запад и Юг.

Добыча угля в РФ в январе-сентябре 2024 года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 310 млн т. Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам января-августа 2024 года составил 4,9 млрд руб., сообщал ранее Росстат.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 года.

Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс Мосбиржи на вечерних торгах обновил минимум с мая 2023 года

Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра

Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра

Рынок акций начал неделю с отката к 2530п по индексу МосБиржи – минимуму с начала сентября

Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки

Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки

Курс доллара Банка России вырос до максимума с 24 марта 2022 года

Курс доллара Банка России вырос до максимума с 24 марта 2022 года

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Оман выразил заинтересованность в поставках саженцев пальм для юга РФ

Апелляция отменила начало банкротства экс-владельца банка "Югра" Хотина

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });