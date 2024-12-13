"Финуслуги" ведут работу по подключению новых брокеров к открытию счетов через платформу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Маркетплейс "Московской биржи" - "Финуслуги" - ведет работу по подключению новых профучастников к открытию брокерских счетов через платформу.

"Мы планируем развивать позиционирование "Финуслуг", в том числе как маркетплейса брокерских услуг. Первый брокер, который успешно к нам интегрировался, - "Финам". Клиент уже может видеть через приложение маркетплейса свой портфель в "Финаме". У нас сейчас активно идет интеграция с другими брокерами, которые дадут возможность нашей аудитории открывать брокерские счета и приходить на биржу", - рассказал журналистам старший управляющий директор "Мосбиржи" по розничному бизнесу и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

"Наша задача - привлечь дополнительное число клиентов на инвестиционный рынок. Нашим партнерам мы будем в этом активно помогать. В том числе будем расширять аудиторию за счет обучения и дальнейшего выхода на биржу тех клиентов, у которых есть депозиты", - добавил он.

"Финам" в октябре стал первым брокером, счет у которого можно открыть непосредственно на "Финуслугах".