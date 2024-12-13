Мосбиржа хотела бы запустить фьючерсы на криптовалюты при их легализации в РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" допускает возможность запуска фьючерса на криптовалюту, но сейчас это делать преждевременно, сказал журналистам председатель правления биржи Виктор Жидков. "Пока наше мнение, что делать что-то, связанное с криптовалютой, преждевременно. Хотя нельзя убежать от прогресса, и нельзя этот прогресс игнорировать", - сказал Жидков.

По его словам, криптовалюта сегодня вызывает вопросы относительно возможности получения стабильного и гарантированного дохода в той мере, в которой актив может генерировать денежный поток, поэтому к торговле этим инструментом или фьючерсом на него нужно относиться аккуратно.

"Мы, как коммерческая организация, не упустим своей возможности заработать деньги на торговле чем-нибудь, что вызывает интерес. Но мы еще и организация, от которой многое зависит, куда будет двигаться российский рынок, куда будут направлять деньги инвесторы (...)Сегодня криптовалюта не генерит денежный поток, как акция компании, облигации и так далее. Поэтому торговля этим инструментом или фьючерсом на этот инструмент должна быть очень осторожной", - сказал глава Мосбиржи.

Сейчас в РФ не запрещена покупка цифровых валют, но запрещены расчеты в криптовалюте. Исключением является экспериментально-правовой режим (ЭПР), позволяющий использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. ЦБ ранее отмечал, что первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года.