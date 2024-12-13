Мосбиржа планирует в 2025 году запуск фьючерсов на ключевую ставку

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в 2025 году запустить торги 35 новыми инструментами на срочном рынке, в том числе фьючерсы на ключевую ставку, страновые индексы, кофе и апельсиновый сок, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень.

"Срочный рынок - самый широкий с точки зрения возможностей управления риском - как валютным, так и страновым. И в этом году мы продолжили совершенствовать набор тех активов, которые доступны клиентам. Мы запустили уже 33 продукта в этом году. В следующем году планируем пройти отметку в 35 новых инструментов", - сказал Крекотень журналистам.

Несколько новых продуктов станут доступны инвесторам уже до конца этого года: 17 декабря фьючерсы на индекс Мосбиржи в юанях, 19 декабря - поставочный фьючерс на акции "Т-Технологий" с коротким кодом.

"В планах на следующий год - создание фьючерса на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок. Вместе с рынком продумываем дизайн контракта, базовым активом которого может стать фонд денежного рынка", - добавил Крекотень.

Поскольку целевая аудитория нового фьючерса на ключевую ставку - это, в основном, физлица, биржа хочет сделать параметры и порядок исполнения контракта максимально простыми, отметил он.

"Сейчас мы обсуждаем с участниками рынка возможный дизайн контракта. Хотим отойти от международной практики и предложить прямую котировку - ключевую ставку: объем контракта в данном случае будет равен цене, умноженной на 1000. Исполнение контракта планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а в качестве цены исполнения использовать значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения", - рассказал Крекотень.

Он также напомнил, что в 2024 году Мосбиржа начала рассчитывать индекс IPO и запустила торги фьючерсом на него. "Мы продолжим совершенствовать линейку деривативов, связанных с рынком IPO, чтобы дать любому инвестору сформировать тот набор инвестиционных свойств портфеля, который он хочет", - заключил топ-менеджер биржи.