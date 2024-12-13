Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Мосбиржа планирует в 2025 году запуск фьючерсов на ключевую ставку

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в 2025 году запустить торги 35 новыми инструментами на срочном рынке, в том числе фьючерсы на ключевую ставку, страновые индексы, кофе и апельсиновый сок, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень.

"Срочный рынок - самый широкий с точки зрения возможностей управления риском - как валютным, так и страновым. И в этом году мы продолжили совершенствовать набор тех активов, которые доступны клиентам. Мы запустили уже 33 продукта в этом году. В следующем году планируем пройти отметку в 35 новых инструментов", - сказал Крекотень журналистам.

Несколько новых продуктов станут доступны инвесторам уже до конца этого года: 17 декабря фьючерсы на индекс Мосбиржи в юанях, 19 декабря - поставочный фьючерс на акции "Т-Технологий" с коротким кодом.

"В планах на следующий год - создание фьючерса на ключевую ставку, новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок. Вместе с рынком продумываем дизайн контракта, базовым активом которого может стать фонд денежного рынка", - добавил Крекотень.

Поскольку целевая аудитория нового фьючерса на ключевую ставку - это, в основном, физлица, биржа хочет сделать параметры и порядок исполнения контракта максимально простыми, отметил он.

"Сейчас мы обсуждаем с участниками рынка возможный дизайн контракта. Хотим отойти от международной практики и предложить прямую котировку - ключевую ставку: объем контракта в данном случае будет равен цене, умноженной на 1000. Исполнение контракта планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а в качестве цены исполнения использовать значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения", - рассказал Крекотень.

Он также напомнил, что в 2024 году Мосбиржа начала рассчитывать индекс IPO и запустила торги фьючерсом на него. "Мы продолжим совершенствовать линейку деривативов, связанных с рынком IPO, чтобы дать любому инвестору сформировать тот набор инвестиционных свойств портфеля, который он хочет", - заключил топ-менеджер биржи.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5543 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });