Amazon вслед за Meta пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд Дональда Трампа, пишет Financial Times.

Amazon также будет транслировать инаугурацию Трампа на своем сервисе Prime Video.

Трамп конфликтовал с Amazon во время своего первого президентского срока, когда он обвинял крупнейшего онлайн-ритейлера в мире в вытеснении с рынка других игроков и критиковал налоговую политику компании.

В 2018 году Трамп распорядился пересмотреть тарифы на доставку посылок почтовой службой США (U.S. Postal Service, USPS), обвинив почтовое ведомство в том, что оно превращается в "курьера" Amazon.

Amazon испытывала давление и при администрации Джо Байдена. В 2023 году Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала против компании антимонопольный иск, а в январе этого года начала проверку Amazon и других крупных поставщиков облачных услуг в контексте их инвестиций и партнерств в области генеративного ИИ.

В октябре основатель Amazon Джефф Безос, которому принадлежит The Washington Post, оказался в центре скандала, запретив газете поддержать Камалу Харрис, соперничавшую с Трампом на президентских выборах.

12 декабря стало известно, что Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа.