Amazon закроет все склады в Квебеке и уволит 1,9 тысячи сотрудников

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует закрыть все семь складов в канадской провинции Квебек и сократить штат постоянных и временных сотрудников примерно на 1,9 тысячи человек.

"По результатам анализа наших операций в Квебеке мы решили вернуться к доставке силами третьих лиц, как мы работали до 2020 года", - заявила представитель Amazon Барбара Аграйт.

Компания выплатит затронутым сотрудникам оплату за срок до 14 недель.

Amazon не планирует закрывать склады в других регионах Канады.

За последние три месяца капитализация компании подскочила на 27%, до $2,43 трлн.