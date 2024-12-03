Трамп пообещал заблокировать сделку Nippon Steel по покупке US Steel за $14 млрд

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской Nippon Steel.

Акции US Steel теряют в цене 8,2% на предварительных торгах во вторник.

Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,1 млрд в декабре прошлого года.

Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social во вторник, что выступает против покупки US Steel зарубежным игроком и намерен поддержать ее за счет налоговых стимулов и пошлин в соответствии с позицией отраслевого профсоюза.

"Я категорически против того, чтобы некогда великая и мощная US Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае Nippon Steel, - написал Трамп. - За счет серии налоговых стимулов и пошлин мы снова сделаем US Steel сильной и великой, и это произойдет быстро. Как президент я заблокирую эту сделку".

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

Как и другие западные представители сектора US Steel испытывает трудности в связи с появлением на мировом рынке дешевой китайской стали. За девять месяцев 2024 года ее выручка снизилась на 12%, до $12,1 млрд, чистая прибыль упала на 51,5%, до $473 млн.