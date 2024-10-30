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Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики

Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития видит признаки начала "охлаждения" экономики, будет внимательно оценивать динамику в IV квартале, пока сохраняет прогноз роста ВВП России в 2025 году на уровне 2,5%, заявил журналистам глава ведомства Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

"Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены (2,5% роста в 2025 году - ИФ)", - ответил он на вопрос, как повышение ЦБ ключевой ставки и ее траектории повлияет на прогноз министерства по росту экономики в 2025 году.

"Сейчас видим признаки начала "охлаждения" экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в IV квартале - ИФ)", - сказал министр.

"Основной посыл, который мы всегда даем - важна своевременность решений (по ключевой ставке - ИФ), а не просто жесткость или мягкость (денежно-кредитной) политики", - добавил Решетников.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году - до 2,5% с 2,3%.

Банк России на прошлой неделе повысил ключевую ставку с 19 до 21%, подтвердил свой прогноз роста ВВП в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - лишь 0,5-1,5%.

Банк России Максим Решетников Минэкономразвития
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