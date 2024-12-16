BP и структура ADNOC завершили создание СП для разработки газовых активов в Египте

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - BP и XRG - подразделение госкомпании ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) завершили создание совместного предприятия Arcius Energy, которое на начальном этапе будет заниматься разработкой газовых активов в Египте.

Как сообщила британская компания, в новой структуре, анонсированной в феврале 2024 года, 51% принадлежит BP и 49% - XRG. Arcius Energy владеет долями, переданными BP по двум концессиям на разработку, а также соглашением о разведке.

По словам Султана Ахмеда Аль Джабера, исполнительного директора XRG, создание Arcius Energy полностью соответствует целям XRG по ускорению трансформации энергетических систем и созданию интегрированного газового и химического портфеля мирового масштаба для удовлетворения растущего глобального спроса.

Arcius Energy получила участие в концессии Shorouk (доля BP 10%), которая включает разрабатываемое месторождение Zohr и эксплуатируется компанией Belayim Petroleum (Petrobel), и в North Damietta (доля BP 100%): включает действующее месторождение Atoll, эксплуатируется Pharaonic Petroleum Company (PhPC). Кроме того, СП будет управлять концессионными соглашениями о разведке месторождений North El Tabya, Bellatrix-Seti East и North El Fayrouz.

Сейчас BP совместно с партнерами добывает около 70% газа Египта за счет своих проектов в дельте Западного и Восточного Нила.

XRG создано для инвестиций в природный газ, химическую промышленность и низкоуглеродную энергетику. Компания будет поддерживать международное развитие ADNOC, стремящейся стать ключевым мировым поставщиком энергетических продуктов. XRG формально начнет осуществлять деятельность в первом квартале 2025 года. Экс-глава BP Бернард Луни войдет в совет директоров энергетической компании XRG.

В июне 2024 года BP подтвердила свое намерение получить 10% в проекте ADNOC по производству сжиженного природного газа (СПГ) - Ruwais LNG мощностью 9,6 млн тонн в год. Завод планируется запустить в Абу-Даби в 2028 году.