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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

BP и ADNOC создают СП для разработки газовых активов в Египте

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - BP plc и госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) создают новое совместное предприятие для разработки газовых активов в Египте.

BP передаст СП свои доли в трех концессиях на разработку месторождений (Shorouk, North Damietta и North El Burg), а также соглашения на проведение геологоразведочных работ в Египте, говорится в сообщении британской компании.

ADNOC внесет пропорциональный денежный взнос, который будет использован в дальнейшем для развития СП.

Компании рассчитывают получить необходимые регулятивные разрешения и завершить создание СП во второй половине 2024 года.

BP ОАЭ ADNOC Египет
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