Профсоюз IG Metall ждет разрешения спора с VW до григорианского Рождества

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Профсоюз IG Metall, защищающий интересы большинства работников Volkswagen в Германии, хочет разрешить спор с компанией до Рождества по Григорианскому календарю, а в противном случае угрожает провести в 2025 году беспрецедентные забастовки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление союза.

Автопроизводитель заявлял, что ему придется закрыть не менее трех площадок в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников. Профсоюзное движение выступает против таких действий и не готово соглашаться на снижение оплаты труда.

16 декабря стороны так и не смогли договориться, но переговоры продолжаются.

"Поздним вечером понедельника было далеко не ясно, что может быть реалистичным во вторник - достижение договоренности или тупик в переговорах", - заявил IG Metall.

Недавно прошла двухдневная забастовка примерно 100 тысяч сотрудников компании.