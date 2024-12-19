В Германии Volkswagen и профсоюзы близки к соглашению о сохранении заводов

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Volkswagen AG и лидеры профсоюзного движения близки к достижению соглашения о реструктуризации одноименного бренда без закрытия заводов в ФРГ, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, менеджмент компании готов сохранить заводы и вернуть программу сохранения рабочих мест со сроком действия до 2030 года в обмен на отказ работников от бонусных выплат.

В числе дополнительных мер снижения расходов обсуждаются перенос производства хэтчбеков Golf из Вольфсбурга в Мексику и сокращение мощностей в Цвиккау за счет сворачивания выпуска электромобилей под брендом Volkswagen.

Кроме того, стороны обсуждают процесс планирования инвестиций компании на пять лет.

Ранее на этой неделе сообщалось, что представители работников хотят разрешить спор с Volkswagen до Рождества по григорианскому календарю, а в противном случае угрожают провести в новом году беспрецедентные забастовки. Недавно на протяжении двух дней уже бастовали около 100 тысяч сотрудников компании.

Автопроизводитель заявлял, что ему придется закрыть не менее трех площадок в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников. Профсоюзное движение выступает против таких действий и не готово соглашаться на снижение оплаты труда, писала The Wall Street Journal. Производственный совет компании обещал сотрудникам, что ни один завод в Германии не закроется, отмечает Financial Times.

По мнению представителей работников, снижение расходов может поддержать рентабельность в краткосрочной перспективе, но не сильно поможет решить проблему падения продаж в Европе и Китае.

Мажоритарный акционер Volkswagen - семья Порше-Пиех - настаивает, что "для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности необходимо оптимизировать размер бизнеса", пишет FT со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на недавних заседаниях наблюдательного совета компании.

Глава семьи Вольфганг Порше в ноябре отклонил предложенный представителями работников компромисс, дав понять, что ничего, кроме "существенных мер в отношении эффективности затрат" не решит проблемы компании.

Семья Порше-Пиех традиционно избегала конфронтации с производственным советом Volkswagen, однако, по словам другого источника британского издания, вряд ли можно назвать удивительным то, что ее приоритеты отличаются от приоритетов других членов наблюдательного совета, особенно представителей производственного совета и дружественных ему властей земли Нижняя Саксония, которым принадлежат 20% прав голоса.

Компания семьи Porsche SE на прошлой неделе заявила, что неопределенность в отношении Volkswagen и отсутствие данных финансового планирования могут вынудить ее списать стоимость доли в автопроизводителе на сумму до 20 млрд евро, или около 40%.