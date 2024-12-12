В США суд отменил правила Nasdaq о разнообразии в советах директоров

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд США положил конец многолетним попыткам биржевого оператора Nasdaq установить нормы по гендерным и расовым признакам для представительства в советах директоров компаний, зарегистрированных на бирже, пишет The Wall Street Journal.

Суд в Новом Орлеане встал на сторону двух консервативных групп, подавших иск к Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая в 2021 году одобрила предложенные Nasdaq правила. Первое из двух правил требует от компаний с листингом на бирже раскрывать статистику о гендерном и расовом составе советов директоров. Второе правило, вводившееся поэтапно в течение нескольких лет, устанавливает нормы по разнообразию в советах, требуя от компаний объяснений в случае их несоблюдения.

Суд пришел к заключению, что SEC "зашла на территорию, выходящую далеко за рамки ее компетенции", одобрив правила Nasdaq.

Представитель SEC заявила, что регулятор рассматривает доступные ему варианты действий и определит свои дальнейшие шаги. Таким образом, SEC оставила за собой возможность обжаловать это решение в Верховном суде, пишет WSJ.

Nasdaq же не заявила, что уважает судебное решение и не намерена добиваться дальнейшего пересмотра.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что правила упростили и стандартизировали требования к раскрытию информации в интересах как компаний, так и инвесторов", - говорится в сообщении биржи.

Требования Nasdaq, отмененные судом в среду, "лишают людей индивидуальности и заставляют компании классифицировать их по признаку пола, расы, этнической принадлежности и сексуальной ориентации", заявил Шэн Ли, адвокат одного из истцов в иске против SEC - New Civil Liberties Alliance.

"Суд справедливо признал, что ни SEC, ни Nasdaq не имеют никакого права регулировать составы советов директоров по этим спорным демографическим параметрам", - сказал он.

Nasdaq отрицала, что установленные ею цели были обязательными, учитывая, что у компаний была возможность для подачи письменных объяснений причин их невыполнения. Биржа утверждала, что правила приносят пользу инвесторам, ссылаясь на исследования, согласно которым большее разнообразие в совете директоров ассоциируется с более сильными финансовыми показателями компаний.