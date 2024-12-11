Правительство РФ снизило "курсовую" пошлину на экспорт удобрений

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ снизило действующую до конца 2024 года пошлину на экспорт минеральных удобрений, ограничив ставку 7%.

Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

Решение касается всех видов удобрений. Пошлина на их вывоз будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля, в то время как ранее могла доходить до 10%.

"Принятое решение направлено на снижение финансовой нагрузки на отрасль и поддержку производителей минеральных удобрений", - отмечается в сообщении.

Гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров, включая минеральные удобрения, были введены с 1 октября 2023 года и действуют до конца 2024 года.

Для минеральных удобрений пошлина составляла 10% при курсе выше 80 руб./$1, ниже этого значения - 7%. Для остальных товаров ставка пошлины была установлена в размере 4-7% при курсе доллара 80 руб. и выше.