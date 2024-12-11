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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Цены на сливочное масло в РФ в ноябре выросли на 5%, за год – на 34%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ в ноябре выросли на 5%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен замедлился, в октябре он составлял 6,6%. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении- на 34,1%.

Росстат отмечает рост цен и на другие молочные продукты. Так, сметана подорожала на 3,5%, сливки и сыры – на 3,4%, питьевое молоко – на 30%, кисломолочные продукты – на 2,7%, творог – на 2,4%, йогурт – на 2,1%.

Цены на яйца в минувшем месяце повысились на 3%. Однако они были на 6% меньше, чем в начале года, и на 0,8% ниже показателя ноября прошлого года.

По данным Росстата, цены на продукты питания в целом в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 2,6% (в октябре по сравнению с сентябрем - на 1,3%, в сентябре по сравнению с августом - на 0,3%), с начала года - на 8,4%, в годовом выражении - на 10,2%.

Эти показатели не учитывают данные по алкогольной продукции, которая в ноябре подорожала на 0,4%, с начала года - на 7,4%, за год - на 7,5%.

Росстат также сообщил, что цены на мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) выросли на 2,5%, рыбное филе и консервы - на 2%. Пшеничный хлеб подорожал на 1,6%, пшено - на 1,4%, манная крупа - на 1,3%, ржаной хлеб - на 1,1%, пшеничная мука - на 0,9%. Снизились цены на гречневую крупу (-0,4%) и вермишель (-0,2%).

На мясном рынке больше всего повысились цены на мясо индейки - на 3,3%.

Кроме того, шоколад подорожал на 3,2%, пряники, кексы, рулеты, торты - на 1,4%,кофе в зернах и молотый - на 1,3%, оливковое масло - на 1,2%.

Цены на сахар в ноябре снизились на 0,2%, по сравнению с началом года зафиксирован рост на 3,2%, по сравнению с ноябрем прошлого года - на 0,2%.

Росстат
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