Цены на яйца в США за полгода взлетели на 35%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на яйца в Соединенных Штатах за полгода подскочили на 35%: в мае упаковка из двенадцати яиц стоила в среднем $2,7, а в ноябре - уже $3,65, сообщило Бюро трудовой статистики США (BLS).

Это пока ниже рекорда в $4,82, зафиксированного в начале 2023 года.

В то же время в магазинах редко можно купить яйца даже по высокой цене из-за дефицита предложения, особенно в сегменте дорогих яиц, производимых в соответствии с принципами органического сельского хозяйства, отмечает MarketWatch.

Например, в районе Вашингтона цены за дюжину яиц варьируются от $4,59 до $7,49, причем большинство более дешевых яиц быстро раскупают.

Столь резкий скачок цен стал следствием вспышки высокозаразного птичьего гриппа. Когда один цыпленок заражается этой болезнью, то фермы, по закону, должны уничтожать все поголовье, которое может насчитывать миллионы кур.

Кроме того, спрос на яйца традиционно возрастает перед праздниками, когда люди больше пекут и в целом больше готовят.

Проблема может сохраняться как минимум несколько месяцев. Оптовые цены на яйца выросли в 1,6 раза в ноябре, что указывает на вероятность повышения розничных цен в декабре и январе.

Говядина также резко подорожала. Так, стоимость говяжьего фарша в сентябре достигла рекордной отметки.

В результате оптовые цены на продукты питания в целом в ноябре подскочили на 3,1%, что стало самым большим ростом за последние два года.

Избранный президент Дональд Трамп, обещавший в ходе предвыборной кампании обеспечить снижение стоимости продовольствия, отметил, что темп инфляции может и замедлится, однако сами цены редко возвращаются к прежнему уровню.

"Трудно снизить что-то, когда оно уже выросло", - сказал Трамп о ценах в интервью журналу Time.