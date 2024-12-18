Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35%, годовая ускорилась до 9,5%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Таким образом, инфляция с начала года на 16 декабря более чем на 0,6 п.п. превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%.

Из данных за 16 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 16 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,52% с также 9,32% на 9 декабря, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию с 10 по 16 декабря выросли на 3,4% после роста на 3,2% с 3 по 9 декабря. В том числе огурцы стали дороже на 10,1%, помидоры - на 4,1%, капуста - на 2,9%, картофель - на 1,9%.

За период с 10 по 16 декабря существенно выше стали цены на яйца куриные - на 1,8%, мясо кур - на 1,7%, масло подсолнечное - на 1,2%, сыры - на 1,1%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное - на 0,9%, сметану - на 0,8%, творог и крупу гречневую - на 0,7%, сосиски, сардельки, масло сливочное и пшено - на 0,6%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы - на 0,4%, смартфоны - на 0,3%, легковые автомобили, телевизоры - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Увеличились за неделю тарифы на проезд в трамвае - на 2,0%, в троллейбусе - на 1,1%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, на 2025 год равен 4,5%. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2024 году составляет 9,1% (вырос с 8,1% на начало ноября), но также уже превышен. Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 6,3% (с 5,6% по опросу в начале ноября).

Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу с 21% до 23%. При этом некоторые эксперты не исключают, что ставка может вырасти еще сильнее - вплоть до 25% - на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

В преддверии заседания совета директоров Банк России ранее в среду опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. Они у населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.