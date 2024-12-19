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Альфа-банк разработал решение для бесконтактной оплаты iPhone через NFC

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Альфа-банк разработал технологическое решение, которое позволит владельцам iPhone бесконтактно оплачивать покупки через NFC-чип, приложив смартфон к терминалу, говорится в сообщении банка.

Сейчас решение проходит тестирование. Банк планирует показать его клиентам и российскому рынку в 2025 году. Новая технология предполагает возможность оплаты картой платежной системы "Мир", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Мы планируем сделать это решение доступным для всех участников платежного рынка на открытой и безвозмездной основе. Мы рассматриваем эту технологию как дополнение к другим решениям, только на технологиях банковских карт - клиент сам принимает решение, каким методом оплачивать", - отметили в Альфа-банке.

При взаимодействии смартфона с платежным терминалом используются открытые со стороны Apple технологии. Пользовательский опыт во многом похож на процесс оплаты через Pay-сервисы банков на Android-устройствах - когда клиент выбирает карту, которую хочет привязать для бесконтактной оплаты по NFC.

Ранее доступ к NFC-чипу на iPhone имела только компания Apple. Она перестала поддерживать карты российских банков в Apple Pay в марте 2022 года. Позднее Национальная система платежных карт (НСПК) разработала технологию, которая вернула пользователям iOS-смартфонов возможность оплаты по NFC через приложение СБПэй. В феврале 2024 года Минфин США ввел санкции против НСПК, и ее приложения, в том числе СБПэй, были удалены из App Store.

В 2025 году НСПК вместе с банками планирует протестировать технологию "Волна", которая позволит владельцам iPhone бесконтактно оплачивать покупки с использованием технологии Bluetooth. Сейчас пользователи устройств на iOS могут платить бесконтактно с помощью QR-кодов.

Альфа-банк iPhone
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