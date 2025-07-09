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Сбер отметил снижение объема краж средств мошенниками по схеме NFC Gate в 7 раз за месяц

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Еженедельный объем хищений у россиян по мошеннической схеме с использованием технологии NFC Gate удалось снизить почти в 7 раз за месяц, с 3,3 млрд рублей до 0,5 млрд рублей, сообщил Сбербанк.

Суть схемы заключается в том, что телефонные мошенники предлагали установить специальное приложение на Android-смартфон. После этого жертву просят приложить свою банковскую карту к телефону и ввести PIN-код. Приложение считывает данные карты через NFC и передает их мошенникам, которые в этот момент находятся у банкомата. Злоумышленники прикладывают свое устройство с таким же приложением к терминалу банкомата, после ввода PIN-кода преступник получает доступ к личному кабинету жертвы и может снять средства со счетов, поясняет Сбербанк.

Также сейчас активно распространяется обратная схема, когда на телефон жертвы устанавливается вредоносное ПО, которое ретранслирует сигнал с карты мошенника на его устройство. В этом случае жертву с заранее снятыми наличными направляют к банкомату. Там она прикладывает устройство к терминалу и вносит деньги, думая, что средства идут на якобы "безопасный счет," а на самом деле они уходят на карту злоумышленника, отмечает Сбербанк.

Для снижения объема хищений с помощью NFC Gate Сбер и Национальная система платежных карт (НСПК) разработали и тиражировали онлайн-модель выявления мошеннической схемы, в рамках которой НСПК прямо в транзакционном потоке подсвечивает подозрительные и потенциально мошеннические операции. Банки со своей стороны совместно отработали подход по блокировке дропов по данной схеме, ЦБ сформулировал и тиражировал на финансовый рынок рекомендации и указания по борьбе со схемой. В целом были разработаны совместные механизмы защиты, ряд важных шагов по противодействию предприняли также правоохранительные органы и вендоры, работающие в сфере кибербезопасности, отмечает банк.

Глава НСПК Дмитрий Дубынин в июне сообщал, что сейчас тестируется технология, которая позволяет определить, что клиент совершает банковские операции под влиянием мошенников с устройства, зараженного вредоносным программным обеспечением, и защитить его средства. "Мы можем видеть, когда мы имеем дело как раз с зараженным устройством, с помощью которого человек пытается вроде бы как совершить действия, к которым его склоняют. Но при этом мы видим, что это действительно совершается именно по требованию мошенников. Важная очень тонкость в том, что устройство, которое заражено, оно чуть медленнее реагирует на взаимодействие с банкоматом", - добавил он. По словам Дубынина, за период тестирования на всех тех банкоматах, где была внедрена новая технология, не было зафиксировано ни одного случая применения NFC Gate. НСПК рекомендовала всем банкам внедрить такую технологию.

Национальная система платежных карт создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Android НСПК Банк России Сбербанк NFC Gate Дмитрий Дубынин
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