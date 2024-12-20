ЦБ пригрозил повышенными резервами по кредитам, не вписывающимся в ипотечный стандарт

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может ввести повышенные резервы по кредитам, которые не вписываются в одобренный банками ипотечный стандарт, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она признала, что, несмотря на усилия регулятора, на рынке ипотеки остаются ипотечные схемы. "Мы боремся с одними, возникают другие. К сожалению, есть такая практика", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что банки приняли ипотечный стандарт, а также надзорный стандарт, с помощью которого будет осуществляться надзор за выполнением ипотечного стандарта. "Мы считаем, что это уменьшит масштаб схем", - отметила Набиуллина.

Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков начнет действовать с 1 января 2025 года. Согласно стандарту, банки будут не вправе получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости.

Набиуллина предупредила, что ЦБ готов ужесточать для них нормы резервирования, если эти схемы не прекратятся. "Ипотечный стандарт, по нему будет нормальное резервирование. По всем остальным схемам будет повышенное резервирование. Я понимаю, хочется поддержать спрос на ипотеку, но это нельзя делать обманным путем", - отметила она.

На прошлой неделе ЦБ опубликовал проект изменений в положение N590-П, который ограничивает резкий рост ежемесячных платежей по ипотеке за счет повышения резервов для банков фактически до запретительного уровня.

ЦБ предлагает повысить резервы для банков, выдающих ипотеку с ростом ежемесячного платежа более чем на 20% в год, ограничить общий срок льготного периода тремя годами. Так, если в течение первых трех лет с момента выдачи ипотечного кредита хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 процентных пунктов (п.п.). В последующем увеличение платежей также приводит к дополнительному росту резервов в размере до 50 п.п.