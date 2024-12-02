Минстрой намерен вернуться к обсуждению с ЦБ стандарта ипотечного кредитования

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой России планирует вернуться к обсуждению с Центробанком вступающего в силу со следующего года стандарта ипотечного кредитования, сообщил в понедельник замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Я надеюсь, что в этом месяце мы еще раз внимательно с Центральным банком вернемся к обсуждению стандарта ипотечного кредитования, который вступает в силу с 1 января 2025 года. Обсуждение тех или иных вещей внутри и возможный некий компромисс, который мы предложим со стороны Минстроя, может стать одной из антикризисных мер", - сказал Стасишин в рамках дискуссии "Год семьи: итоги в недвижимости" на Domclick Digital Forum, добавив, что к обсуждению также попросят присоединиться представителей "ДОМ.РФ", банков и застройщиков.

Как сообщалось ранее, основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Согласно стандарту, кредитные организации, в частности, будут не вправе получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости.

Кроме того, замминистра заявил о наличии ряда мер поддержки застройщиков, о которых он не будет говорить публично, так как они требуют детальной проработки. Однако в ближайшие недели их внесут на рассмотрение в Госдуму. По его словам, Минстрой не оставит застройщиков "в беде".

"Конечно, было бы очень хорошо сказать, что мы запустим программу, которая поддержит застройщиков опять тем или иным субсидированием. Но, коллеги, мы должны понимать, что мы ограничены сегодня ресурсами в тех или иных мерах поддержки, которые могут быть полезны. Поэтому будем работать с тем, с чем есть, и если будут возникать возможности бюджетные, мы будем внимательно и целенаправленно их направлять туда, где возможны проблемы. Но пока мы во взаимодействии с коллегами в правительстве и Центральным банком внимательно следим за ситуацией", - подчеркнул Стасишин.