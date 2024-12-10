Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

ЦБ РФ согласовал стандарт надзора за работой кредитных организаций

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Банк России согласовал надзорный стандарт с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Он содержит меры за несоблюдение банками стандартов деятельности кредитных организаций и вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Теперь комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов.

Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ для ее публикации на сайте регулятора. Такая мера будет применятся в том случае, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

Кроме того, Банк России будет учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования, отмечает ЦБ.

Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после 1 апреля 2025 года.

Согласно законодательству, отношения между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и их клиентами могут регулироваться не только нормами федеральных законов и нормативными актами Банка России, но и стандартами деятельности кредитных организаций.

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций был создан в мае 2024 года и на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. Первым документом, который утвердил комитет, стал стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Позднее регулятор заявлял о том, что рассматривает возможность разработки стандарта по автокредитованию.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

РФ за 11 месяцев экспортировала рекордные 4 тыс. тонн меда

Бюджет РФ

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре вырос до 2,5 трлн рублей

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии76 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });