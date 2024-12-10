ЦБ РФ согласовал стандарт надзора за работой кредитных организаций

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Банк России согласовал надзорный стандарт с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Он содержит меры за несоблюдение банками стандартов деятельности кредитных организаций и вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Теперь комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов.

Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ для ее публикации на сайте регулятора. Такая мера будет применятся в том случае, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

Кроме того, Банк России будет учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования, отмечает ЦБ.

Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после 1 апреля 2025 года.

Согласно законодательству, отношения между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и их клиентами могут регулироваться не только нормами федеральных законов и нормативными актами Банка России, но и стандартами деятельности кредитных организаций.

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций был создан в мае 2024 года и на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. Первым документом, который утвердил комитет, стал стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Позднее регулятор заявлял о том, что рассматривает возможность разработки стандарта по автокредитованию.