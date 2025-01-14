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Минкультуры сменило руководство Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" в Ростове Великом и Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник возглавили Никита Аникин и Инесса Фельдман, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника", - написал она.

Рязанский музей-заповедник возглавила Инесса Фельдман, которая ранее работала министром туризма Вологодской области. Она стала победителем суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годах.

"Директором Ростовского кремля стал Никита Аникин. Участник нашей кадровой программы "Высшая школа управления в сфере культуры". Ранее - заместитель генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России", - добавила Любимова.

Минкультуры Ольга Любимова Лидеры России Ростов Великий Рязанский музей-заповедник Ростовский кремль
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