Что случилось этой ночью: четверг, 23 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны США направляет на границу с США военных, вертолеты и силы разведки. По словам и.о. шефа Пентагона Роберта Сейлссеса, присутствие наземных сил на границе будет увеличено на 60% с момента инаугурации Трампа.

- Госсекретарь США Марк Рубио планирует посетить Панаму. По словам источников Politico, Рубио использует поездку для обсуждения "как минимум двух вопросов, стоящих во главе повестки дня внешней политики Трампа: сокращение нелегальной миграции и планы американского президента в отношении (Панамского - ИФ) канала".

- Представители разведок Израиля и Египта начали обсуждение второго этапа сделки с ХАМАС с опережением графика. Стороны обсудили детали второго этапа, включая число палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на освобождение израильских заложников.

- Дональд Трамп подписал указ о признании организации йеменских хуситов "Ансар Аллах" террористической. "Действия хуситов угрожают безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в документе.

- Оперштаб Белгородской области принял решение отселить жителей Терезовки Шебекинского округа. Порядок предоставления компенсаций будет оглашен 27 января.

- В "Ленкоме Марка Захарова" появились должности президента и худрука. Президентом назначен директор театра Марк Варшавер, худруком - Владимир Панков. Прежним художественным руководителем был Марк Захаров, ушедший из жизни 28 сентября 2019 года.