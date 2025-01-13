И. о. ректора Московского института культуры назначен министр культуры ЛНР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры назначен Дмитрий Сидоров, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"С июня 2023 года должность ректора МГИКа занимала заслуженный работник культуры России Екатерина Кудрина. Своей работой она внесла большой вклад в укрепление статуса института как одного из центров подготовки наших лучших кадров. Безусловно, Екатерина Леонидовна останется неотъемлемой частью коллектива вуза, а ее знания и опыт помогут руководству достичь новых высот", - добавила министр.

Сидоров - заслуженный работник культуры ЛНР. С 2014 по 2017 годы был депутатом 1-го и 2-го созывов Народного Совета ЛНР, возглавлял комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма. С 2017 по 2023 годы - министр культуры, спорта и молодежи ЛНР, в 2023-2024 годах - министр культуры ЛНР.