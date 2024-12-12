"Последний день Помпеи" покажут в Москве на выставке Брюллова в Третьяковке

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея в 2025 году проведет выставки произведений Карла Брюллова, включая "Последний день Помпеи", а также Бориса Кустодиева и Франциско Инфанте, сообщила генеральный директор музея Елена Проничева.

Во время презентации выставочных планов на 2025 год в Минкультуры РФ в четверг Проничева сообщила, что выставки следующего года будут представлены на всех ключевых площадках музея в Москве, в том числе в новом здании галереи на Кадашевской набережной, а также в региональных филиалах.

В начале года в Третьяковской галерее откроется первая ретроспективная выставка художника Франциско Инфанте "Формула бесконечности". Проект расскажет об одной из ведущих фигур в отечественном искусстве второй половины XX века и о его исследовании визуальных форм через кинетические объекты и инсталляции.

Весной в Новой Третьяковке запланирована выставка "Путь на Восток", которая впервые полно продемонстрирует ориентальную часть собрания галереи. Проект расскажет о русских художниках, которые работали в Центральной Азии в XX веке.

В 2025 году готовится ряд крупных монографических выставок. Среди них - масштабный проект, посвященный творчеству Бориса Кустодиева в Инженерном корпусе галереи.

Летом 2025 года в Третьяковской галерее откроется выставка "Карл Брюллов" к 225-летию со дня рождения русского художника. Помимо шедевра "Последний день Помпеи" из собрания Русского музея будут экспонироваться малоизвестные религиозные композиции, связанные с работой над росписями Исаакиевского собора.

К 80-летию Великой Победы Третьяковка откроет выставку "1418 дней", ее экспозиция продемонстрирует около 250 работ музейного собрания произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны.

В будущем году Третьяковская галерея представит свой первый выставочный проект в Санкт-Петербурге – "Россия 1925–2025". Посетители Центрального выставочного зала "Манеж" увидят произведения классиков отечественного искусства последнего столетия, в том числе пространственные построения Эрика Булатова и "документальные" картины Михаила Рогинского.