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В зале "Зарядье" исполнят мессу Брукнера

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - 26 февраля в концертном зале "Зарядье" прозвучит месса № 3 фа-минор Антона Брукнера. Как сообщают организаторы, она будет исполнена Государственной академической хоровой капеллой России имени Юрлова и Российским национальным оркестром под управлением Александра Рудина.

Солисты – Екатерина Морозова (сопрано), Алина Черташ (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор), Константин Федотов (бас).

В первом отделении в этот вечер прозвучит симфония № 3 ля минор "Шотландская" Феликса Мендельсона.

Накануне в "Зарядье" пройдет концерт, посвященный творчеству Джоаккино Антонио Россини. Прозвучат арии и оркестровые фрагменты из его опер.

Сочинения Россини исполнят Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Пьетро Маццетти, Екатерина Воронцова (меццо-сопрано), Валерий Макаров (тенор) и Дмитрий Чеблыков (баритон).

Зарядье
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