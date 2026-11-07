Союз кинематографистов сообщил о похоронах Федосеевой-Шукшиной 11 ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Союз кинематографистов России в субботу сообщил о дне и месте похорон скончавшейся народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"В ночь с 6 на 7 ноября на 89-м году жизни после продолжительной болезни не стало истинно русской актрисы, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, народной артистки РСФСР Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной (1938-2026)", - говорится в сообщении на сайте союза.

Согласно информации союза, отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в 11:00 в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, захоронение состоится на Новодевичьем кладбище.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни.