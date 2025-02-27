Музей рукописей Льва Толстого может появиться в Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве может открыться музей рукописей Льва Толстого, этот вопрос прорабатывается, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Эти уникальные сокровища собирались более ста лет, но до сих пор не доступны широкой аудитории. В мире нет другого писательского архива такого уровня", - написала Любимова в своем телеграм-канале по итогам встречи с директором Государственного музея имени Льва Николаевича Толстого Владимиром Толстым.

Также в ходе встречи состоялось обсуждение подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Кроме того, на встрече обсуждалась реставрация мест, связанных с писателем: усадьбы Лопухиных-Станицкой на Пречистенке и объектов музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна", а также завершение строительства там фестивального центра.



