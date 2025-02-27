Поиск

Музей рукописей Льва Толстого может появиться в Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве может открыться музей рукописей Льва Толстого, этот вопрос прорабатывается, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Эти уникальные сокровища собирались более ста лет, но до сих пор не доступны широкой аудитории. В мире нет другого писательского архива такого уровня", - написала Любимова в своем телеграм-канале по итогам встречи с директором Государственного музея имени Льва Николаевича Толстого Владимиром Толстым.

Также в ходе встречи состоялось обсуждение подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Кроме того, на встрече обсуждалась реставрация мест, связанных с писателем: усадьбы Лопухиных-Станицкой на Пречистенке и объектов музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна", а также завершение строительства там фестивального центра.


Ольга Любимова Лев Толстой Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский возглавил Союз писателей России

Мединский возглавил Союз писателей России
Умершие знаменитости

Умер голливудский актер Джин Хэкмен

Умер голливудский актер Джин Хэкмен

Фильм "Мечты" стал обладателем главной награды Берлинале

Фильм "Мечты" стал обладателем главной награды Берлинале

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"

Собянин предложил москвичам решить, нужно ли строить новый Большой цирк

Умершие знаменитости

Умер актер Олег Стриженов

Умер актер Олег Стриженов

"Ночь музеев" в этом году пройдет 17 мая

Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в 2025 году в Московском регионе

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Воздух" Германа-младшего

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Воздух" Германа-младшего

Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров "Ленфильма"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });