Бэтмобиль из фильма Тима Бёртона не смогли продать на аукционе в США

Фото: AP/TASS

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Один из трех оригинальных Бэтмобилей, использовавшихся на съемках фильма Тима Бёртона "Бэтмен возвращается" (1992), не удалось продать на аукционе в Калифорнии, поскольку предложенная покупателями цена не достигла минимального уровня, установленного владельцем. Об этом сообщает Associated Press.

Торги аукционного дома Julien's Auctions завершились на отметке $3,25 млн. Автомобиль остался непроданным, поскольку ставка не достигла резервной цены продавца. Перед аукционом редкий экземпляр оценивался в $5-7 млн.

Организаторы рассчитывали, что машина сможет превзойти рекорд стоимости Бэтмобилей, установленный в 2013 году, когда автомобиль из телесериала о Бэтмене 1960-х годов был продан за $4,6 млн с учетом комиссий.

Согласно описанию на сайте Julien's Auctions, выставленный на торги автомобиль использовался в большинстве сцен с погонями и поездками в фильме. Машина длиной почти шесть метров сохранила оригинальную окраску, двигатель Chevrolet V8 и систему имитации огненного выхлопа.

После завершения съемок Бэтмобиль несколько лет находился на хранении, а позднее экспонировался в автомобильном музее Marconi Automotive Museum в калифорнийском городе Тастин.

Согласно условиям продажи, автомобиль не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования. Кроме того, потенциальный владелец должен был соблюдать ряд ограничений правообладателя Warner Bros., включая необходимость согласования публичных показов машины.

По мнению специалиста по массовой культуре, профессора Роберта Томпсона, рост числа экранизаций и вариаций супергеройских франшиз мог снизить эксклюзивность подобного реквизита для коллекционеров. Вместе с тем, по его словам, готовность покупателей предложить за автомобиль $3,25 млн свидетельствует о сохраняющейся высокой ценности таких предметов.

В 2023 году автомобиль Lamborghini Countach 1989 года выпуска из фильма "Волк с Уолл-стрит" был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $1,655 млн, установив рекорд для машины данной модели.