Пушкинский музей проведет выставки, посвященные 80-летию Победы и творчеству Шагала

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Пушкинском музее появится выставочный комитет и менеджер выставок, который будет заниматься их организацией и проведением, большой выставочный план музея появится к 2026 году, сообщила глава музея Ольга Галактионова.

"Мы ведем активную дискуссию с научниками по выставкам. И, думаю, что к концу 2025, к 2026 году, мы сможем уже сформулировать более понятный выставочный план. Кроме того, будет, что важно, работать выставочный комитет в музее, это очень важная вещь. Также появится менеджер выставок, который будет заниматься непосредственно организацией", - сказала Галактионова на пресс-конференции в среду.

Говоря о тех выставках, которые уже запланированы, она уточнила, что из ближайших планов ожидается открытие выставки 80-летию Победы.

"Мы делаем проект выставочный, который называется "Подвиг музея", - не конкретно Пушкинского музея, а музея как институции, как подвиги, которые совершили хранители, реставраторы, те, кто сохранил все коллекции всех музеев", - сказала директор музея, уточнив, что выставка создается совместно с Русским музеем.

Кроме того, планируется выставка "Век пейзажа", выставка "Маркиза до Помпадур. Триумф Рококо" и большой выставочный проект Марка Шагала.