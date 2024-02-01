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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Третьяковка представит ретроспективу Репина в Китае в 2025 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея представит выставку-ретроспективу Ильи Репина в Национальном музее Пекина в 2025 году, сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева.

"Конечно, мы готовимся активно к выставочным проектам в Китае в 2024-2025 годах (...) у нас намечены два проекта на 2025 год - это выставка, ретроспектива Репина в Национальном музее Пекина. И отдельно еще обсуждается, на сегодняшний день взаимодействие (есть, проект) в Шанхайском музее (...) договоренности есть", - сказала Проничева на пресс-конференции в четверг.

Она также сообщила, что у Третьяковки есть "финальные договоренности со столичным музеем Пекина на (выставку) "Здравствуй, Россия", в которой расскажем и покажем посетителям столичного (музея Пекина - ИФ), какой богатейшей коллекцией обладает Третьяковская галерея".

Кроме того, она уточнила, что Третьяковская галерея заинтересована в проведении выставок в странах СНГ, "отдельно намечены проекты с Азербайджаном, прорабатываются возможности организации в других странах СНГ".

У галереи подписано соглашение о сотрудничестве и с Оманом. "Мы также взаимодействуем и заинтересованы в реализации проектов в Катаре и Саудовской Аравии, это тоже отдельное направление взаимодействия с международными культурными институциями", - добавила Проничева.

Третьяковская галерея Пекин Китай Елена Проничева
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