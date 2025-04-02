Поиск

Умер актер Вэл Килмер

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе умер актер Вэл Килмер, сыгравший в картине "Бэтмен навсегда". Причиной смерти стала пневмония, сообщила The New York Times его дочь Мерседес. Ему было 65 лет.

Карьера Килмера началась в 80-х сначала в театре, затем он стал сниматься в кино. Большую известность он получил в 1990-х, в том числе благодаря ролям в "Бэтмен навсегда", байопике "Дорз" (The Doors) Оливера Стоуна, "Тумстоун: Легенда Дикого Запада" (Tombstone), "Топ Ган" (Top Gun).

В последние годы он боролся с раком горла, сообщалось, что болезнь удалось победить, но актер полностью потерял голос. Несмотря на это, в 2021 году вышел документальный фильм "Вэл" о его жизни, где за Килмера говорил его сын, а в 2022 году Килмер вернулся на большой экран с ролью в фильме "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick).

Хроника 05 января 2019 года – 02 апреля 2025 годаУмершие знаменитости
Лос-Анджелес Оливер Стоун Вэл Килмер США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Дверь в Моррисона

Новости

Михаил Пиотровский стал лауреатом "Премии Художественного театра"

Михаил Пиотровский стал лауреатом "Премии Художественного театра"

Лауреатов спецпремии "Золотая Маска" наградили в Большом театре

Прокуратура Парижа попросила приговорить Депардье к условному тюремному сроку

Прокуратура Парижа попросила приговорить Депардье к условному тюремному сроку

В список фильмов для семейного просмотра вошли более 400 советских и современных картин

Ревизию последних покупок планируют провести в Пушкинском музее

Ревизию последних покупок планируют провести в Пушкинском музее

На поддержку российской анимации предложено передавать 10% от сборов иностранной

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской Армии

Умершие знаменитости

Умерла актриса Лариса Голубкина

Умерла актриса Лариса Голубкина
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6116 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });