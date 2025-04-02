Умер актер Вэл Килмер

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе умер актер Вэл Килмер, сыгравший в картине "Бэтмен навсегда". Причиной смерти стала пневмония, сообщила The New York Times его дочь Мерседес. Ему было 65 лет.

Карьера Килмера началась в 80-х сначала в театре, затем он стал сниматься в кино. Большую известность он получил в 1990-х, в том числе благодаря ролям в "Бэтмен навсегда", байопике "Дорз" (The Doors) Оливера Стоуна, "Тумстоун: Легенда Дикого Запада" (Tombstone), "Топ Ган" (Top Gun).

В последние годы он боролся с раком горла, сообщалось, что болезнь удалось победить, но актер полностью потерял голос. Несмотря на это, в 2021 году вышел документальный фильм "Вэл" о его жизни, где за Килмера говорил его сын, а в 2022 году Килмер вернулся на большой экран с ролью в фильме "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick).