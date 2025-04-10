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Минкультуры РФ не выдавало прокатное удостоверение фильму "Полный армагеддец"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении норвежскому анимационному фильму "Полный армагеддец".

"По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм "Полный армагеддец"", - сообщили журналистам в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что информация о фильмах, получивших прокатное удостоверение, о сроках действия прокатных удостоверений и иная информация, содержащаяся в прокатном удостоверении, содержится в Государственном регистре фильмов, размещённом на Портале открытых данных Минкультуры России.

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что в России с 19 июня планируется выпустить в прокат фильм "Полный армагеддец" (также "Спермагеддон"), сюжет которого, по данным портала "Кинопоиск", рассказывает о жизни двух сперматозоидов.

Минкультуры
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