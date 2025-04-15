Дело Харви Вайнштейна пересмотрят спустя год после отмены приговора

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Спустя год после отмены вынесенного приговора бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна будут судить по тем же обвинениям о сексуальных домогательствах, а также по одному, которое ранее не рассматривалось, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Отбор присяжных по делу Вайнштейна уже начался и может занять несколько дней. На следующей неделе ожидается вступительное слово и начало дачи показаний", - передаёт AP.

Прокуроры ожидают, что повторное рассмотрение дела займёт месяц.

73-летнему Вайнштейну вновь предъявляют обвинения в изнасилованиях двух женщин, фигурировавших в судебном процессе 2020 года, - актрисы Джессики Манн и бывшего ассистента продюсера Мириам Хейли. Его также впервые будут судить по заявлению женщины, не участвовавшей в первом процессе, её имя не разглашается.

В 2020 Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Вайнштейну и назначил новое судебное разбирательство, установив, что в первом процессе допустили нарушения.

При этом решение суда об отмене приговора 2020 года не означало освобождения Вайнштейна. В силе остался другой приговор к 16 годам лишения свободы, вынесенный в 2023 году. Тогда суд признал продюсера виновным в изнасиловании итальянской актрисы и модели в 2013 году.