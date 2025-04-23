Выставка о подвигах музея в годы Великой Отечественной войны открылась в Пушкинском музее

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выставка "Подвиг музея", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывающая о жизни музея и его сотрудниках в годы войны, пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, для посетителей она будет открыта с 24 апреля.

"Этот выставочный проект – про музейный подвиг: хранителей, ученых, реставраторов. Про подвиг людей, которые вопреки всему сохранили для страны и потомков богатейшее наследие. Иногда – ценой собственной жизни. Мы посвящаем выставку защитникам русской культуры: тем, кто и сегодня сохраняет, отстаивает и оберегает. Это важнейший проект для нашего музея, поскольку он реконструирует прошлое и одновременно проводит параллели с сегодняшним днем", - сказала директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова, слова которой привели в пресс-службе.

Выставка стала совместным проектов ГМИИ им. Пушкина и Государственного Русского музея. Проект "Подвиг музея" рассказывает о жизни ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников. В экспозиции представлены слепки, живопись, графика, архивные документы. Впервые будут показаны 55 уникальных авторских снимков фотографа Николая Свищова-Паолы.

Выставка состоит из трех разделов. Первый посвящен жизни ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1941–1945 годах. В самом начале войны (июль, август 1941, сентябрь 1942) музей эвакуировал в Новосибирск и Соликамск свыше 108 тысяч экспонатов. Основной заботой стало сохранение оставшихся в здании 267 тысяч единиц хранения, так как музей пострадал от вражеских авианалетов. Для каждого экспоната, который не могли вынести из зала, сотрудники придумали систему защиты. На выставке представлена инсталляция из слепков, отсылающая к этому эпизоду в жизни музея.

Как уточнили в музее, в годы войны ГМИИ им. Пушкина не прекращал выставочную деятельность, в 1941–1942 годах сотрудники подготовили несколько выставок: "Героическое прошлое русского народа" (1941), "Работы московских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942) и "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942). На открывающейся выставке фрагментарно воссозданы две экспозиции — два значимых раздела выставки графики 1941 года "Героическое прошлое русского народа", посвященные походам петровского времени и Отечественной войне 1812 года, и часть выставки 1942 года "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны", демонстрируя 23 полотна из собрания Государственного Русского музея.

Второй раздел выставки рассказывает о хранительском подвиге сотрудников ГМИИ им. А.С. Пушкина. Экспозиция последнего раздела повествует о физическом состоянии музея во время войны. В 1944 году по заданию директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Сергея Меркурова фотограф Николай Свищов-Паола выполнил серию снимков, сохранилось свыше 200 сюжетов — виды помещений, импровизированные хранилища, реэвакуация коллекций. На выставке демонстрируются 55 авторских снимков.

Для посетителей выставка будет открыта с 24 апреля и будет работать до 7 сентября.