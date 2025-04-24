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Музей кино откроет в Абхазии выставку к 80-летию Победы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов Музея кино представят на выставке "Кино Победы" в Абхазии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Главным акцентом выставочного проекта стал кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. В тяжелые военные годы важным способом поддержки людей являлось напоминание о том, что победа близка, она неизбежна и война обязательно скоро закончится, а, следовательно, все жертвы и усилия окажутся ненапрасными. Искусство кино помогло укрепить эту веру. Именно этому этапу в кинематографе посвященвыставочный проект "Кино Победы", - сообщили в пресс-службе.

Выставочный проект будет проходить с 5 по 9 мая в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба в Сухуме, а затем, с 13 мая по 30 июня, – в Национальной библиотеке Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир.

Как отметила директор Государственного центрального Музея кино Лариса Баженова, слова которой приведи в пресс-службе, "в эту юбилейную дату для нас крайне важно подчеркнуть роль Союза Советских Социалистических республик как большого и многонационального государства, объединенного одной идеей — освобождением нашей земли от немецко-фашистских захватчиков". Она подчеркнула, что кинорежиссеры, операторы и актеры продолжали свою работу и в блокадном Ленинграде, и в сражающейся Москве, а кино "буквально стало одним из важнейших орудий Победы".

Основой юбилейной экспозиции "Кино Победы"послужили фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов Музея кино. Выставка тематически поделена на несколько зон: "Они сражались за Родину" о великих кинематографистах, принимавших участие в Великой Отечественной войне; "Герои Великой Отечественной войны", решенная в виде стены памяти героев, подготовленная в сотрудничестве с Государственным музеем Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба и посвящен уроженцам Абхазии; "Они снимали войну" о фронтовых операторах; "Кино – оружие Победы" об игровом кино военного времени; "Прицельный огонь смеха" о комедийных кинолентах, помогающих справиться с бременем трагедии; "Детям войны" о кинематографе для самых маленьких; "Помним о важном" о классике военного кино и "Новое кино о войне" об осмыслении и сохранении памяти подвига предков современными кинематографистами.

В рамках поддержки выставки Музей кино совместно с Госфильмофондом России подготовил историко-просветительскую программу с показом знаковых фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. На площадках проведения выставки будут показаны следующие картины: "Разгром немецких войск под Москвой", "Два бойца", "Воздушный извозчик", "Кащей Бессмертный", "Белорусский вокзал", "Битва за Севастополь", "Т-34", "Первый Оскар", "Воздух" и другие.

Абхазия
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