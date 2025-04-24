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Актер Владимир Ильин удостоен почетной награды ММКФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Специальный приз 47-го Московского международного кинофестиваля "За вклад в мировой кинематограф" присужден народному артисту России, актеру Владимиру Ильину, передает корреспондент "Интерфакса". Церемония закрытия кинофестиваля проходит в театре "Россия".

"Есть хорошие актеры, очень хорошие актеры, есть техничные актеры, есть глубокие актеры. А есть актеры великие, гениальные актеры, когда ты не понимаешь, как он это делает. Что в нем происходит, какая химия, чем он руководствуется, как он репетирует, каким образом он делает то, что он делает (...) И именно таким для меня актером является Владимир Ильин", - сказал на церемонии закрытия фестиваля президент ММКФ Никита Михалков, вручая награду.

Владимир Ильин - актер театра и кино, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. В 1969 году окончил актерский факультет Свердловского театрального училища. Работал в Московском театре "Скоморох", в Казанском театре юного зрителя. С 1974 по 1989 год работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Дебютировал в кино, исполнив роль солдата в военной мелодраме Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша". Также сыграл в фильмах "Мой любимый клоун", "Авария - дочь мента", "Хочу в тюрьму", "Турецкий гамбит", "Палата №6" и других.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходил с 17 по 24 апреля. В основном конкурсе было представлено 13 картин.

ММКФ Никита Михалков Владимир Ильин
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