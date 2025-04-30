В центре Москвы отреставрируют особняк посольства Мадагаскара

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Курсовом переулке отреставрируют особняк архитектора Ивана Мазурина, где сейчас располагается посольство Мадагаскара, сообщил Департамента культурного наследия Москвы.

"Особняк Мазурина расположен в историческом центре Москвы, на восточной стороне Курсового переулка... Специалистам предстоит расчистить и привести в порядок фасады здания, отремонтировать кровлю и подвалы, а также отреставрировать уникальные элементы декора. Мосгорнаследие будет следить за ходом работ, которые начнутся уже в ближайшее время", - сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Особняк по адресу Курсовой переулок, дом 5, строение 1 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение необходимых работ. В здании отреставрируют фасады, отремонтируют кровлю и подвалы, а также должны привести в порядок декоративные элементы.

Особняк построил для себя в 1886 году архитектор и художник Иван Мазурин в стиле, близком к французскому ренессансу. Фасады особняка обильно украшены декоративными элементами.

После 1917 года особняк национализировали. В здании располагались различные учреждения. В конце XX - начале XXI веков дом увеличили по высоте со стороны переулка. Сейчас в особняке располагается посольство Республики Мадагаскар.