Конкурс "Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября в "LIVE Арена".

"Международный музыкальный конкурс состоится этой осенью у нас дома - в России. Где: LIVE Арена, Москва. Когда: 20 сентября 2025", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале конкурса.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В сентябре 2024 года специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил "Интерфаксу", что "Интервидение", как ожидается, пройдет осенью 2025 года, участие в нем примет около 20 стран.

В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Позже премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе.