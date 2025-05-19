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Россию на "Интервидении" представит певец Shaman

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Певец Shaman будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе конкурса.

"Россию на конкурсе представит SHAMAN (Ярослав Дронов)", - сказала собеседница агентства.

Как позже уточнили журналистам в пресс-службе конкурса на "Интервидение" приедут делегации из более чем 20 стран. В основном это государства - участники БРИКС, СНГ, страны Латинской Америки и Ближнего Востока. В конкурсе сможет принять участие один исполнитель или группа от каждой из стран-участниц.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области. Позже премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена".

Как сообщал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в конкурсе примут участие порядка 25 стран. Также, по данным Швыдкого, велись переговоры с возможными исполнителями из США и европейских стран.

Shaman Интервидение
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