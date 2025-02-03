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Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в 2025 году в Московском регионе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести в 2025 году в Москве и Московской области международный музыкальный конкурс "Интервидение".

Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В сентябре 2024 года специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил "Интерфаксу", что "Интервидение", как ожидается, пройдет осенью 2025 года, участие в нем примет около 20 стран.

Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Сергей Кириенко Москва Интервидение
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