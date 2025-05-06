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Третьяковка сделает бесплатным вход на выставку "1418 дней. К 80-летию Великой Победы" 9 и 17 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вход на выставку "1418 дней. К 80-летию Великой Победы" Третьяковской галереи будет бесплатным 9 и 17 мая.

"Для бесплатного посещения выставки в указанные даты необходимо оформить электронный билет на официальном сайте Третьяковской галереи", - сообщили в ее пресс-службе.

В галерее напомнили, что выставка "1418 дней. К 80-летию Великой Победы" предлагает взглянуть на события 1941-1945 годов глазами художников и через их произведения. В состав выставки вошли более 250 произведений из собрания Третьяковской галереи. Отдельный раздел выставки посвящен Третьяковской галерее в годы Великой отечественной войны и тому, как сотрудники галереи спасли и защитили коллекцию музея.

Третьяковская галерея
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