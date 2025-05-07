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Выставка, посвященная 80-летию Победы, открылась в МИД России.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Выставка, посвященная 80-летию Победы, открылась в МИД России.

Как отмечается в сообщении ведомства, открытие выставки "Страницы военной истории. Общая память. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" состоялось при участии замглавы МИД РФ Александра Грушко в среду.

Выставка была подготовлена временным исполняющим обязанности ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, народным художником РФ Вячеславом Желваковым и членом Союза художников России Анастасией Желваковой.

"На экспозиции представлены литографии, посвященные выдающимся отечественным государственным деятелям и военачальникам, беспримерному подвигу жителей блокадного Ленинграда, героической эпопее авиаполка "Нормандия-Неман", - отмечается в документе

Александр Грушко МИД
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