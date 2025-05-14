Выставка Русского музея к юбилею Брюллова стала самой посещаемой за пять лет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более 477 тыс. человек посетили выставку "Великий Карл" Русского музея, приуроченную к юбилею художника Карла Брюллова, она стала самой посещаемой в России за пять лет, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что на протяжении полугода посетители Михайловского дворца могли увидеть более 300 произведений Брюллова. В едином пространстве были собраны шедевры мирового значения из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и многих других.

"Настоящей сенсацией выставки стало легендарное полотно "Последний день Помпеи", представленное после первой за почти 200 лет комплексной научной реставрации. Гости музея также увидели выполненную в редкой технике картину "Христос во гробе", которую впервые показали после возвращения в Россию", - добавил он.

Она также добавила, что проект стал абсолютным рекордом, как в 130-летней истории Русского музея, так и в музейном деле Санкт-Петербурга и всей страны.