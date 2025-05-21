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Швыдкой допустил в будущем возобновление сотрудничества с музеями Европы и США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не исключил в будущем проведение выставочных проектов с европейскими и американскими музеями.

"Я не исключаю, что через какое-то время опять возникнет вопрос о том (…) давайте делать выставки и с европейцами там, и с американцами", - сказал Швыдкой в рамках пленарного заседания "Интермузея".

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день остается острым вопрос о страховании и госгарантий возвращения предметов, переданных в другие страны на выставки. "Он стоял остро всегда, он стоял остро уже в 90-е годы, но сегодня этот вопрос стоит самым острейшим образом", - отметил Швыдкой.

Также Швыдкой уточнил, что существует проблема госгарантий и страхования и со странами СНГ.

"Честно вам скажу, когда меня спрашивают, а вот где стопроцентные гарантии? Я говорю: в Китае, и в Азербайджане, наверное. В Белоруссии, понятно. А дальше начинаются вопросы", - добавил Швыдкой.

Михаил Швыдкой
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