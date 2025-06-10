Фестиваль российской культуры открылся в Иране

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Иране открылся Фестиваль российской культуры, в рамках которого состоятся выступления российских коллективов, показы фильмов, а также пройдет выставка художественных промыслов.

"История культурного взаимодействия России и Ирана насчитывает не одно столетие и основывается на прочном фундаменте взаимного уважения, бережного отношения к духовным ценностям, традициям и богатой культуре наших народов, едином стремлении сохранять свое уникальное культурное наследие", - сказала на открытии министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

В рамках фестиваля в течение недели гостей ждет многожанровая программа. На главных площадках Тегерана и Исфахана выступят российские коллективы, а также состоятся показы отечественных фильмов в рамках Фестиваля российского кино.

В Иране также открылась выставка художественных промыслов. Экспозиция демонстрирует предметы, созданные современными отечественными мастерами со всей России.