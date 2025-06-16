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Новую книгу Сапковского о Ведьмаке выпустят в России в сентябре

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Выход русскоязычного издания романа "Перекресток воронов" Анджея Сапковского - первой за десять лет книги о ведьмаке Геральте - перенесен на 30 сентября, он состоится в один день с общемировым релизом, сообщили в АСТ.

Такое решение принято по просьбе автора, говорится в сообщении в телеграм-канале издательства.

Новую обложку книги презентуют ближе к релизу.

Ранее в марте АСТ сообщило о сдаче "Перекрестка воронов" в печать. Анонс сопровождался иллюстрацией с обложки, которая вызвала дискуссию. Звучали версии о том, что изображение сгенерировано с помощью ИИ.

Тогда издательство прокомментировало ситуацию и заявило, что обложку нарисовал художник, оформивший уже много книг.

"Принимая во внимание ряд комментариев поклонников цикла "Ведьмак", издательство АСТ приняло решение доработать детали обложки", - говорилось тогда в заявлении АСТ.

АСТ Ведьмак Анджей Сапковский
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